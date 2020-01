Ministerstvo kultúry chráni záujmy stavebnej firmy a ockovi posiela milióny eur

Ministerstvo kultúry pri rekonštrukcii Slovenskej národnej galérie háji skôr záujmy stavebnej firmy a nie verejnosti. Navyše dcéra - riaditeľka SNG - schvaľuje otcovej firme ako projektantovi milióny eur cez dodatky k zmluve.

Keby sa niečo podobné stalo pred rokom, tak je to jednoznačne na odvolanie riaditeľky Slovenskej národnej galérie a demisiu ministerky kultúry. Takto mesiac pred voľbami to veľký význam nemá. Avšak má význam, aby sa predražené lajdáctvo ministerstva kultúry, čo najskôr skončilo.

Minulý týždeň schválila nielen predĺženie dokončenia rekonštrukcie SNG o tri roky na máj 2022, ale najmä jej cenu navýšila o neuveriteľných 26 miliónov eur. Mesiac pred voľbami a s veľmi pochybnými argumentami. A obávam sa, že na hrane zákona.

V prospech firmy a nie verejnosti

Vo vládou schválenom materiáli ma, slušne povedané, vyrušujú dve veci. Po prvé, ministerstvo kultúry žiada navýšenie sumy okrem iného aj preto, že v pôvodnej zmluve s dodávateľom nebola cena za prípravu staveniska.

V súťažných podkladoch z roku 2014 je jasne napísané, že: „Navrhovaná zmluvná cena musí pokryť náklady na celú stavbu v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie a s tým spojenými službami, s prefinancovaním a poistením. Navrhovaná zmluvná cena musí pokryť aj náklady na vykonanie skúšok a vypracovanie revíznych správ tak, ako je to uvedené v súťažných podkladoch.“

Po piatich rokoch od podpisu zmluvy priznávať doplatok za prípravu staveniska, čo podľa súťažných podkladov muselo byť súčasťou cenovej ponuky mi príde ako vyslovene svojvôľa a najmä nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. A na to je paragraf.

Rekonštrukcia SNG mala byť hotová v júni 2019 a stáť 50 milióonov eur. Teraz to bude najskôr v máji 2022 a cena minimálne 76 miliónov eur. Ale bude to určite viac.

V celom navyšovaní ceny je viacero nezrovnalostí, ale spomeniem už len naozaj jednu. Jedným z argumentov na zvýšenie ceny o 26 miliónov eur je, že SNG sa nachádza blízko amerického veľvyslanectva a stavenisko preto musí byť náročnejšie zabezpečené a preto je to drahšie, ako sa pôvodne počítalo.

Takže, ak teraz stavebná firma požaduje navýšenie ceny pre bezpečnostné opatrenia kvôli americkému veľvyslanectvu, tak vyslovene porušuje podmienky pôvodnej súťaže.

Som naozaj zvedavá, čo na to povie Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý som už v tejto veci požiadala o stanovisko.

Ako zabudli na verejnosť

Druhá vec, ktorá ma slušne povedané, vyrušuje, je nový projekt za 500 000 eur na vybavenie priestorov pre verejnosť. Okrem navýšenia sumy na rekonštrukciu o 26 300 000 eur vláda schválila aj pol milióna eur iba na projektovú prípravu vybavenia interiérov. Nie na samotné vybavenie.

K tomu ministerstvo kultúry, či skôr Slovenská národná galéria uvádza vo vládnom materiáli nasledovné: „Bez dodania interiéru areálu (t. j. expozície, výstavných priestorov, knižnice, archívu, depozitárov, priestorov pre verejnosť ako je napr. kreatívny pavilón pre deti, oddychové a návštevnícke zóny, prezentačný priestor pre reprodukcie, sochárska záhrada pod Premostením, letný pavilón na nádvorí, priestory pri novej kinosále; priestorov pre zamestnancov ako napr. kancelárie, zasadačky, reštaurátorský ateliér, ale aj bez informačného systému pre navigáciu návštevníka) totiž nebude možné po rokoch rekonštrukcie sprístupniť areál verejnosti a ukázať jej, na čo boli verejné zdroje (rozpočet IA) použité.“

Slovenská národná galéria vyslovene vydiera vládu, že keď neschvália ďalšie peniaze na projekt, tak galériu nikdy neotvoria pre verejnosť.

Čomu naozaj nerozumiem je, ako je možné, že roky plánovaná rekonštrukcia, ktorá sa začala architektonickou súťažou v roku 2005, potom sa spustila súťažou na dodávateľa v roku 2014, dvakrát sa predlžoval termín dokončenia a bude stáť 76 miliónov eur nepočítala s verejnosťou!!!

A tu sa dostávame k rodinnej čerešničke na celej rekonštrukcii. Generálnym projektantom je totiž architekt Martin Kusý a jeho firma. Generálnou riaditeľkou SNG je od roku 2010 Alexandra Kusá. Dcéra architekta Martina Kusého.

Milióny eur pre vlastného otca

Pani riaditeľka sa bráni tým, že jej otec vyhral architektonickú súťaž na rekonštrukciu dávno pred tým, ako sa stala riaditeľkou. To je pravda. Ocko Kusý vyhral v roku 2005 architektonickú súťaž. Samotná rekonštrukcia sa však začala až po nástupe dcéry Kusej do funkcie a bola to práve ona, kto podpísala s firmou svojho otca minimálne sedem dodatkov k pôvodnej zmluve z roku 2005 vo výške jeden a pol milióna eur.

A teraz ockovi a jeho firme zadá projekt za ďalšieho pol milióna eur. Spolu tak v ich rodinnom rozpočte skončí viac ako dva milióny eur z verejných peňazí.

Máme reálnu šancu to zmeniť

Ako som uviedla na začiatku. Keby to bolo pred rokom, tak minimálne za vydieranie vlády a dodatočný projekt na vybavenie interiéru by bol dôvod na odvolanie riaditeľky galérie.

Za megaústretový prístup k stavebnej firme, kde ministerstvo akosi zabúda na svoju funkciu strážiť záujem verejnosti a nie firmy, by si odísť zaslúžila aj ministerka kultúry.

Takto pár týždňov pred voľbami to veľký význam nemá.

Čo však význam má, tak to je snaha zastaviť túto „nekompetentnosť“ ministerstva kultúry a po voľbách 29. februára 2020 nedovoliť, aby sa takto v kultúre pokračovalo ďalej.

Máme reálnu šancu to zmeniť.